Jiménez no responderá a acusaciones de corrupción 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La aspirante de la coalición PAN-PRI-PRD por la gubernatura Teresa Jiménez Esquivel descartó responder a cuestionamientos que de manera directa han emitido algunas de sus rivales en la contienda, aunque sí hizo un llamado a mantener el decoro en el actual proceso electoral.

“Desde que inicié mi campaña presenté mi plan de desarrollo a futuro, me he sentado con todas las organizaciones, con líderes de opinión. Esa es la campaña de Tere Jiménez, de mí nunca van a tener una falta de respeto para ninguna de mis compañeras. Aquí en Aguascalientes se exige respeto, se exigen propuestas si queremos un mejor Aguascalientes y de mí siempre van a tener respeto”, afirmó en conferencia de medios.

Ex alcaldesa capitalina, Jiménez Esquivel ha sido señalada de manera concreta por Anayeli Muñoz, candidata de Movimiento Ciudadano, en torno a supuestos abusos en su anterior cargo y aseverando que “robó” en proyectos municipales como en la compra de luminarias. Al respecto, la panista rechazó subirse al ring.

“La verdad es que ya estoy acostumbrada desde que empecé en esto de la política. No me voy a detener, yo nada más escucho cosas bonitas, las propuestas de los jóvenes, de nuestros ingenieros, de nuestros maestros, eso es lo que quiero escuchar y en eso me voy a dedicar en estos 60 días de campaña”, insistió la representante de la alianza Va Por Aguascalientes.

La votación por la renovación de la gubernatura está prevista para celebrarse el domingo 5 de junio.