Jiménez inaugura Paralimpiada Nacional en Aguascalientes

Aguascalientes, Ags.- En un ambiente de alegría y entusiasmo, la gobernadora, Tere Jiménez, encabezó la inauguración de la Paralimpiada Nacional Conade 2025, que por primera vez se celebra en esta entidad. El evento que concluirá el próximo 12 de octubre, reúne a más de 2 mil 500 paratletas de todo el país que competirán en 11 disciplinas deportivas.

“Sean todos bienvenidos a Aguascalientes, tierra de la gente buena, trabajadora y con mentalidad de campeones. Hoy es un día histórico, Aguascalientes es sede de la Paralimpiada Nacional, una de las competencias más importantes a nivel nacional. Gracias por inspirarnos y recordarnos que el verdadero triunfo está en nunca rendirnos”, les dijo la gobernadora durante el evento en la Alberca Olímpica de Aguascalientes.

Destacó que en la entidad se cuenta con infraestructura de primer nivel, paz social y, sobre todo, con una comunidad que cree en la igualdad de oportunidades.

El director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco Marrufo, resaltó el apoyo de la gobernadora, quien ha sido una gran aliada e impulsora del deporte a nivel nacional.

“Gracias, gobernadora, por sumarse a esta iniciativa más inclusiva y por reconocer el gran impacto que tiene el deporte en las y los mexicanos. Darles una cálida bienvenida a la fiesta del deporte adaptado, la Paralimpiada Nacional, donde quienes le dan vida son los participantes, con esa entrega y pasión que nos invita a ser mejores cada día”, subrayó Rommel Pacheco.

Arturo Fernández Estrada, director general del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA), destacó que Aguascalientes se consolida como sede de importantes eventos deportivos nacionales e internacionales.

“Esta paralimpiada marcará la historia de nuestro estado. Aguascalientes tiene un objetivo muy claro: reconocer el esfuerzo, la entrega y la pasión que nuestros atletas ponen día a día, así como el apoyo de sus familias. ¡Bienvenidos todos los estados!”, expresó Fernández Estrada.

Daniela Sarahí Ramírez Ruteaga, paratleta destacada, dio un mensaje a nombre de las y los participantes.

“Es un honor estar aquí, porque en estas competencias obtuve mis primeros nacionales, mis primeras medallas y fue el lugar donde aprendí a soñar en grande. El deporte nos transforma y nos abre caminos para lograr cosas que parecen imposibles. Los invito a darlo todo y a confiar en su preparación. La verdadera victoria está en soñar en grande”, les dijo Ramírez Ruteaga.

Durante el evento, también se realizó el juramento deportivo a cargo del paratleta en la disciplina de boccia, Juan Diego Salazar; así como el juramento de jueceo a cargo de José Israel Mata Martínez.

Uno de los momentos más significativos fue la entrada de la antorcha, que recorrió los 11 municipios del estado y fue portada por diversos paratletas. El acto culminó con el encendido del pebetero, a cargo de la atleta paralímpica Kenia Yesenia Villalobos Vargas, en un acto que simbolizó el espíritu de inclusión y unidad.

La ceremonia concluyó con un gran espectáculo a cargo de las selecciones de natación artística y danza aérea, seguido de un espectáculo de drones y luces láser, así como pirotecnia, brindando un cierre memorable a esta celebración.

En el evento, también estuvieron presentes Aurora Jiménez Esquivel, presidenta del Sistema DIF Estatal; Miguel Ángel García Meza, vicepresidente del Comité Paralímpico Mexicano (Copame); Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Elizabeth Martínez Álvarez, diputada federal; el diputado Humberto Montero de Alba, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; Rodrigo Cervantes Medina, diputado local; Lenia Ruvalcaba, coordinadora de Analistas Técnicos del Deporte Adaptado de la Conade, y Alfredo Cervantes, secretario de Finanzas.