Jiménez deja a Congreso decisión sobre municipio 12 en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Palo Alto, Ags. – La gobernadora panista Teresa Jiménez Esquivel dejó en manos del Congreso del Estado la determinación de crear el municipio número 12 en beneficio de la población de Villa Juárez, ubicada al norte de la entidad.

“La propuesta se va a mandar al Congreso del Estado y ellos son los que va a decidir si es posible todo esto”, apuntó en conferencia de medios en esta cabecera.

Villa Juárez actualmente pertenece al municipio de Asientos, gobernado por José Manuel González Mota, alcalde por el PRD y uno de los principales impulsores de la propuesta. Cabe mencionar que González Mota estuvo presente en la conferencia.

“A lo mejor (González Mota) va a mandar la propuesta al Congreso. Si los pobladores (de Villa Juárez) quieren, pues la gente va a decidir. La gente es la que manda”, comentó Jiménez Esquivel.

La última vez que se crearon nuevos ayuntamientos en Aguascalientes sucedió en 1992, con la apertura de Sam Francisco de los Romo y El Llano, con sede en esta cabecera.

De paso, la titular del Poder Ejecutivo adelantó iniciativas en beneficio de Asientos y El Llano para temas turísticos y de infraestructura carretera. Además de un proyecto que no quiso adelantar.

“Todavía no lo vamos a decir hasta que se nos haga realidad. Es un proyecto muy grande”, apostilló.

Teresa Jiménez estuvo en esta población, como parte de su gira en municipios para presentar su III Informe de gobierno.