Jiménez: Centro de Justicia para Menores respetará derechos de la infancia

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La gobernadora panista Teresa Jiménez Esquivel justificó el proyecto del Centro de Justicia para Menores que está planeado para entrar en funciones a corto plazo.

“Estamos haciendo el Centro de Justicia para Menores. Allí se ve la perspectiva de la niñez, que es donde tenemos que trabajar por todos nuestro niños, que Poder Judicial, policías y ministeriales estén atentos y tengan esa perspectiva de la niñez. Lo estamos trabajando fuerte para que a niñas y niños se les respeten sus derechos”, declaró.

En un primer acto de diversos que comprenderán la entrega del III Informe, hoy celebrado en el parque Rodolfo Landeros, la mandataria se reunió de manera primordial con infantes. E incluso dio una conferencia de prensa donde sólo atendió preguntas emitidas por menores de edad.

“Este gobierno está dedicado a niñas y niños de Aguascalientes, pues si ellos crecen bien, tendremos un futuro mejor. Hemos realizado más de 300 unidades de infraestructura educativa, en tres años hemos hecho más de 100 acciones en unidades de infraestructura”, resaltó.

Jiménez también dijo que se han descendido los índices de inseguridad en el estado en un 11% y, de paso. adelantó una nueva entrega de unidades de seguridad para enero próximo.

La gobernadora tiene agendada la entrega de su III Informe de gobierno el próximo lunes 29 ante el Congreso del Estado.