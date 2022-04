Jiménez a otras candidatas: “sus estrategias son muy malas”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags- La aspirante por la coalición PAN-PRI-PRD Teresa Jiménez Esquivel minimizó de nueva cuenta los señalamientos que aspirantes de otros institutos políticos dirigieron no sólo hacia su campaña, sino que ahora ya involucran a sus familiares.

“La verdad es que por salud mental no he visto lo que hacen las otras candidatas. Sé que ya entre ellas también están poniéndose videos y no sé qué. Me atacan a mí, se atacan entre ellas, pero no sé bien lo que está pasando”, declaró en conferencia de medios.

Luego que Martha Márquez, candidata del PT-PVEM, acusó directamente a su padre Ramón Jiménez Peñalosa por presuntamente tener un sueldo en la presidencia municipal y hasta por supuesto acoso en el DIF capitalino, Jiménez Esquivel rechazó la versión.

“Primero, mi papá nunca cobró en el DIF. Siempre fue el primer voluntario y no hay ninguna nómina que exista y sus estrategias son muy malas. Es el respeto a la dignidad de la persona. De mí nunca van a recibir un ataque, no me van a distraer con sus estrategias”, respondió la panista.

– ¿Buscarás acercamiento con las otras candidatas para que cesen los ataques?

– A todas las conozco, con todas he tenido la apertura. Aquí estamos para platicar por un mejor Aguascalientes.

Previamente, la aspirante de Movimiento Ciudadano Anayeli Muñoz acusó a Jiménez por supuestos malos manejos en su paso por la alcaldía, en la adquisición de luminarias.

La elección por la renovación de la gubernatura del estado se realizará el próximo 5 de junio.