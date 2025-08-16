Jesús se paseaba armado por las calles de Aguascalientes, pero fue detenido

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Una persona detectada en posesión de un arma prohibida fue detenida por efectivos de la Policía Metropolitana en calles del municipio de Jesús María, por lo que fue presentada ante la autoridad ministerial.

Los hechos tuvieron registro cuándo oficiales de la Policía Metropolitana realizaban sus labores de patrullaje sobre la Avenida Guadalupe esquina con la calle 12 de Diciembre en la comunidad de Maravillas en el municipio de Jesús María cuando en determinado momento observaron a un sujeto que se encontraba escandalizando en la vía pública amenazando los transeúntes con un arma blanca, por lo que rápidamente en el lugar fue detenido quien dijo llamarse Jesús N, de 36 años de edad.

Al ser sometido a una revisión corporal preventiva los oficiales metropolitanos le aseguraron de entre sus pertenencias un arma blanca tipo cuchillo motivo por el que finalmente fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, instancia donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.