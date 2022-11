Jesús María y Pabellón con observaciones millonarias no solventadas ante el OSFAGS

Gilberto Valadez

Aguascalientes.- Las presidencias municipales de Jesús María y Pabellón de Arteaga encabezan las observaciones no solventadas de las alcaldías dentro de las cuentas públicas de 2021, de acuerdo al informe del Órgano Superior de Fiscalización (OSFAGS)

El reporte, del cual elclarinete.com.mx tiene copia, hizo hincapié que el ayuntamiento panista de Jesús María presenta observaciones hasta por más de 4 millones 162 mil pesos, mientras que Pabellón, gobernado por PRD y PRI, mantiene dudas en más de un millón de pesos de sus finanzas.

Otro caso es el de Rincón de Romos, con más de 730 mil pesos que se encuentran pendientes de aclarar.

Pabellón de Arteaga

Ubicado en la zona centro del estado, el municipio de Pabellón de Arteaga sumó once observaciones pendientes por gasto en inversión pública, seis en gasto financiero y una más en gestión financiera. El OSFAGS calculó en un millón 253 mil 485 pesos los posibles daños al erario público.

Resalta de manera especial que el tabulador de salarios que entregó el ayuntamiento y que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, pero no contiene desglosados los conceptos de percepciones otorgadas a los empleados, además que las plantillas de nóminas que fueron entregadas al OSFAGS no tenía certeza de que nóminas y cálculos de aguinaldos estuviesen correctos.

La auditoría local consideró como no solventadas erogaciones hasta por 487 mil 525 pesos en pagos al proveedor denominado Juan Raúl Reyes Pérez por concepto de mantenimiento y compra de insumos a unidades vehiculares de la alcaldía. Así como 480 mil pesos por el pago de un centenar de espacios del Panteón Jardines de Pabellón, todo en favor del mismo proveedor de nombre Javier Eduardo Medina Rodríguez.

También advirtió un posible daño al erario público calculado en 321 mil 616 pesos en cuanto a artículos varios a la proveedora Diana Paola Gallegos Delgado y con irregularidades que van desde ausencia de comprobante fiscal hasta falta de evidencia en cuanto a los bienes adquiridos.

Pabellón inició el 2021 bajo la gestión del perredista Cuauhtémoc Escobedo, actualmente diputado local, que en octubre del año pasado entregó el cargo al priista Humberto Ambriz.

Jesús María

El municipio conurbano a la capital acumuló un total de 12 observaciones pendientes en torno al ejercicio de gasto financiero de 2021, además de otras 18 en cuanto a su gasto para inversión pública.

Las dudas financieras que giran hacia la alcaldía de Jesús María fueron calculadas hasta en 4 millones 162 mil 489 pesos.

Dentro de estos registros no solventados, se advirtieron descuentos a grupos vulnerables en predios que no son habitables y que sumarían 113 mil 764 pesos. Que no se determinó y cobro el impuesto por “tipos de inmuebles tasa al millar anual”, lo que representó afectaciones de 65,927 pesos. Adicional a otros 323 mil 640 pesos al proveedor Carsa Digital debido a una rifa predial, sin que se presentasen artículos adquiridos ni la requisición de boletos para la rifa.

Sobresale en particular un pago total de 710 mil 906 pesos a la proveedora Edna González García por diversos servicios que van desde una comida a charros que participaron en la cabalgata del 25 de julio del año hasta renta de toldos y coffe break para 500 personas en un acto celebrado durante octubre.

El ayuntamiento de Jesús María viene siendo gobernado por el panista Antonio Arámbula, que fue electo por primera vez en 2019 y se reeligió durante las votaciones del año pasado.

Rincón de Romos

En el caso de Rincón de Romos, el OSFAGS estipuló ocho observaciones pendientes por aclarar en cuanto al gasto público, además de otras cinco en cuanto a inversión pública, que en total sumarían 730 mil 677 pesos por posibles afectaciones al erario público.

De manera concreta, el auditor advirtió que el ayuntamiento aplicó descuentos a propietarios mayores de 60 años a predios que no son habitables, lo cual generó afectaciones calculadas en 52 mil 823 pesos.

Asimismo, se reportaron erogaciones por 174 mil 103 pesos relacionados a proveedores que participaron en diferentes supuestos de invitación señalados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado, pero que no se encuentran registrados en el padrón único de proveedores que envío la alcaldía. Aunado a otros 106 mil pesos a otro proveedor en cuanto al concepto de elaboración y actualización de reglamentos interiores de las dependencias de ese municipio. En ninguno de los casos, quedaron solventadas.

El ayuntamiento de Rincón de Romos fue encabezado por el panista Jesús Prieto, quien entregó el cargo en octubre del año pasado al actual edil Javier Rivera.

Las cuentas públicas serían aprobadas éste jueves en el pleno del Congreso del Estado.