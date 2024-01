Jesús María tiene abiertas 2 convocatorias

Redacción

Jesús María, Ags.- Con el objetivo de reforzar la seguridad, el Municipio invita a las y los jóvenes que tengan espíritu de servicio y vocación para proteger a la ciudadanía, a unirse a las filas de la Policía Municipal o de la Guardia Civil Municipal.

En ambos casos se buscan hombres y mujeres de entre 18 y 40 años de edad, con buena conducta, sin expansiones en el lóbulo, ni tatuajes alusivos a algún grupo delincuencial, que no sean deudores alimentarios, en buena condición física, que no estén suspendidos o inhabilitados como servidores públicos, entre otros requisitos.

El presidente municipal de Jesús María, Antonio Arámbula López, indicó que los interesados en formar parte de la Policía Municipal, deberán contar con la preparatoria concluida, aprobar los exámenes de control y confianza, así como el curso de formación inicial en la UNPOL, para después incorporarse a las filas de la corporación.

Por otra parte, quienes estén interesados en ingresar a la Guardia Civil Municipal deberán comprobar que concluyeron la secundaria y aprobar el curso impartido en el Municipio; los integrantes de este grupo de nueva creación no portarán armas, serán los encargados de mantener el orden público y hacer cumplir el reglamento de Justicia Cívica, enfocándose en la comisión de faltas administrativas.

Las personas que cumplan con el perfil y deseen ingresar a la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Jesús María -como policías municipales- deben presentarse en la calle Hernández Esquina calle Saucedo, colonia Martínez Andrade (Comandancia Operativa de Seguridad Pública) en un horario de 09:00 a 20:00 horas con la Lic. Mayra Jeaneth Jaime Vázquez y/o el Lic. Víctor Antonio Ibarra Vargas (para mayor información comunicarse por WhatsApp al teléfono 449-583-11-55).

Los interesados en ingresar a la -Guardia Civil Municipal – deberán acudir a la Presidencia Municipal, concretamente a la Secretaría del H. Ayuntamiento con Marte Eduardo Robles Sandoval (para mayor información comunicarse a los teléfonos 4499650030 y 4499650031 ext. 1047