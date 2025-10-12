Jesús María promueve prevención de cáncer de mama en delegaciones

En el marco del Mes Rosa, el Gobierno Municipal de Jesús María, a través de la Instancia de la Mujer y por primera vez en coordinación con la asociación Por Ti, Por Ellas A.C., realizará diversas actividades enfocadas en la concientización, detección y atención del cáncer de mama.

La titular de la Instancia de la Mujer, Patricia Alvarado, informó que se llevará a cabo una jornada itinerante en cada una de las delegaciones, donde se impartirá de manera gratuita el taller “El miedo, tu amigo o tu enemigo”.

Además, en conjunto con la Asociación, se ofrecerán apoyos para quienes lo requieran, entre ellos: kits de brassier y prótesis externa, mangas para linfedema, pelucas y asesoría psicológica, con el objetivo de acompañar integralmente a las mujeres que enfrentan esta enfermedad.

El 13 de octubre el taller se impartirá en la Delegación Maravillas; el día 14 de octubre en las Delegaciones de Margaritas y Paseos de Aguascalientes; el 15 de octubre en Valladolid y San Antonio de los Horcones y el 16 en Venadero.

El 17 de octubre se realizará el evento de cierre en la cabecera municipal, donde en coordinación con el Centro de Salud de Jesús María, se impartirá la conferencia “Prevención y detección del cáncer de mama” en la Casa de la Música, a las 10:00 horas.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Jesús María acerca los servicios a toda la ciudadanía, fomentando la prevención, la detección oportuna y la sensibilización sobre el cáncer de mama, cumpliendo así con las instrucciones del alcalde César Medina de llevar información y atención a cada rincón del municipio.