17.1 C
Aguascalientes
13 octubre, 2025
Tendencias

Motociclista queda herido tras chocar contra poste en Aguascalientes

Lluvias aisladas para éste domingo en Aguascalientes

Alerta la Iglesia de Aguascalientes que no está pidiendo dinero…

(Video) Sujeto asalta con pistola en mano a niña que…

Aclara Galilea Montijo lo que sucedió en la fiesta de…

Detienen a sujeto que arrolló a un policía en Tepezalá

Analizan nuevos cobros en permisos en Pabellón de Arteaga

Realiza MIAA más de mil cortes de agua al mes…

Suman más de 1 millón de visitantes en Calvillo Pueblo…

Llega a 37 la cifra de muertos por lluvias torrenciales…

Jesús María promueve prevención de cáncer de mama en delegaciones

En el marco del Mes Rosa, el Gobierno Municipal de Jesús María, a través de la Instancia de la Mujer y por primera vez en coordinación con la asociación Por Ti, Por Ellas A.C., realizará diversas actividades enfocadas en la concientización, detección y atención del cáncer de mama.

La titular de la Instancia de la Mujer, Patricia Alvarado, informó que se llevará a cabo una jornada itinerante en cada una de las delegaciones, donde se impartirá de manera gratuita el taller “El miedo, tu amigo o tu enemigo”.

Además, en conjunto con la Asociación, se ofrecerán apoyos para quienes lo requieran, entre ellos: kits de brassier y prótesis externa, mangas para linfedema, pelucas y asesoría psicológica, con el objetivo de acompañar integralmente a las mujeres que enfrentan esta enfermedad.

El 13 de octubre el taller se impartirá en la Delegación Maravillas; el día 14 de octubre en las Delegaciones de Margaritas y Paseos de Aguascalientes; el 15 de octubre en Valladolid y San Antonio de los Horcones y el 16 en Venadero.

El 17 de octubre se realizará el evento de cierre en la cabecera municipal, donde en coordinación con el Centro de Salud de Jesús María, se impartirá la conferencia “Prevención y detección del cáncer de mama” en la Casa de la Música, a las 10:00 horas.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Jesús María acerca los servicios a toda la ciudadanía, fomentando la prevención, la detección oportuna y la sensibilización sobre el cáncer de mama, cumpliendo así con las instrucciones del alcalde César Medina de llevar información y atención a cada rincón del municipio.