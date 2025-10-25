Jesús María promueve la “Crianza Asertiva” en familias

27.5 C
Aguascalientes
25 octubre, 2025
Jesús María, Ags.-La Instancia de la Mujer del municipio de Jesús María llevó el taller “Crianza Asertiva” a padres y madres de familia de la Secundaria Técnica No. 10, con el propósito de fortalecer la comunicación en los hogares y fomentar entornos familiares más sanos y responsables.

Durante estas pláticas, la psicóloga compartió herramientas prácticas para mejorar la relación entre padres e hijos, destacando la importancia de establecer límites con amor, mantener el diálogo y escuchar activamente a los adolescentes.

A través de este tipo de talleres, que se llevarán a cabo en distintos planteles educativos, la Instancia de la Mujer impulsa la formación de familias más unidas y empáticas, donde el respeto y la comprensión sean la base para el desarrollo emocional de niñas, niños y adolescentes en Jesús María.