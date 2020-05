Jesús María permitiría reapertura de negocios si contagios bajan la siguiente semana

Daniela Lomelí



Jesús María, Ags.- Restaurantes y bares de Jesús María podrían reanudar sus actividades si se presenta una disminución de contagios de coronavirus en la demarcación, condición que estará bajo análisis hasta el 15 de mayo, señaló el edil Antonio Arámbula López.



“Entiendo la presión de los empresarios que ya quieren abrir porque no es fácil aguantar, no hay negocio que aguante (…) habría que revisar de aquí al 15 de mayo si ya no incrementamos”, dijo en entrevista virtual.



Sin embargo, destacó que si la reapertura logra darse en los comercios del municipio, deberán seguir con la aplicación de medidas sanitarias como la sana distancia, el uso del cubrebocas y del gel antibacterial “porque abrir no quiere decir que se llenen como si no pasara nada “.



También, el edil aseguró que la gran mayoría de los establecimientos de Jesús María están considerados como actividades esenciales, lo que quiere decir que a la fecha han podido continuar con sus actividades económicas tomando las recomendaciones sanitarias.



Hasta el corte de este miércoles, la Secretaría de Salud estatal informó que en Jesús María había 26 casos de coronavirus, cifra que posiciona a la demarcación como la segunda con más pacientes en Aguascalientes.