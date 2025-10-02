Jesús María ofrecerá descuentos en recargos y multas del predial durante octubre

Redacción

Jesús María, Ags.-Con la finalidad de apoyar la economía de las familias y fomentar la responsabilidad ciudadana, el Gobierno Municipal de Jesús María puso en marcha la campaña “Ponte a mano con tu predial” para que, aquellas personas que tengan multas y recargos en el pago de su impuesto predial puedan regularizarse.

Mediante este programa, los contribuyentes que presenten retrasos podrán acceder a un 90% de descuento en recargos durante el mes de octubre, una medida que busca facilitar el cumplimiento de sus obligaciones y, al mismo tiempo, fortalecer las finanzas municipales.

El Secretario de Finanzas del Municipio, Luis Alejandro Rangel, recordó que el pago del predial es esencial para la prestación de los servicios públicos como alumbrado, seguridad, mantenimiento de espacios y vialidades, además de la recolección de residuos, que son indispensables para la comunidad.

Agregó que, los pagos podrán realizarse en las cajas de la Presidencia Municipal, en todas las delegaciones de Jesús María y el edificio Metropolitano, así como en Secretaría de Finanzas del Estado y en el Centro de Atención Municipal (CAM) ubicado en la ciudad de Aguascalientes donde también se instaló una caja del municipio para mayor comodidad de la ciudadanía, asimismo, se puede efectuar el pago en línea en la página www.jesusmaria.gob.mx con su número catastral.

Finalmente, Alejandro Rangel invitó a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad y contribuir a que Jesús María siga creciendo y ofreciendo mejores servicios para todos, creando una Ciudad de Vanguardia.