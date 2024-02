Jesús María intensifica el mantenimiento de vialidades

Redacción

Jesús María, Ags.-El Municipio de Jesús María, a través de la Secretaría de Obras Públicas, no baja la guardia en el mantenimiento de vialidades, gracias a que ya cuenta con su propia planta de asfalto, lo cual ha permitido atender a mayor cantidad las peticiones ciudadanas.

El titular de la SOPJM, Marco Licón, indicó que gracias a ello, hoy es posible que el programa de bacheo sea permanente en todo el municipio, en especial en las principales calles y avenidas, aún así, expresó que se trabaja para que en próximas fechas, una tercer cuadrilla entre en operaciones para ampliar la cobertura en el territorio municipal.

“La planta asfaltadora, produce entre 15 y 20 metros cúbicos de asfalto, eso nos ayuda mucho a cubrir la demanda y ya no dependemos de terceros como sucedía en años pasados, cuando incluso los proveedores no tenían la capacidad para abastecernos”, dijo el funcionario municipal. Añadió que incluso, el costo del programa de bacheo se redujo en un 50 por ciento; “eso nos ayuda a aumentar el volumen en cuanto al bacheo en el municipio”.

Aunado a ello, dijo que el Gobierno del Estado, ha apoyado mucho al municipio con vialidades más grandes como Paseos de las Maravillas y Chicahuales, que recientemente fueron rehabilitadas.

En tanto, expresó el compromiso del Gobierno Municipal para no detener los trabajos, por el contrario, redoblar esfuerzos para rehabilitar las calles más dañadas, así como terracerías en las cuales se han optimizado recursos con la aplicación de fresado, mejorando también el tránsito peatonal y vehicular.

Finalmente, informó que Las cuadrillas ya se capacitan para realizar trabajos más especializados, es decir, tapar baches con estructura; “hoy las cuadrillas ya aplican un método que garantice el trabajo por más tiempo y posiblemente se integre una tercer cuadrilla para aprovechar más el volumen de asfalto que producimos”, concluyó.