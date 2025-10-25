Jesús María inaugura el Festival de Chicahual a Calavera

Redacción

Jesús María, Ags.-Con una emotiva ceremonia realizada en la explanada de la Presidencia Municipal, dio inicio el Festival Cultural de Chicahual a Calavera 2025, una de las celebraciones más representativas del municipio, que año con año honra las tradiciones, raíces y la identidad de los jesusmarienses.

En el evento inaugural, el presidente municipal de Jesús María, César Medina subrayó la importancia de esta festividad como símbolo de identidad y unión social e invitó a las familias a visitar los altares instalados en el Jardín Principal y en la Presidencia Municipal, así como a participar en las actividades culturales que se desarrollarán del 25 de octubre al 2 de noviembre, entre ellas el desfile de calaveras, el Foro de la Huesuda y los recorridos nocturnos en el Panteón Dolores.

Durante su intervención, Antonio Muñoz Amaral, titular de la Instancia de Cultura, mencionó que este festival cultural refleja el trabajo conjunto de las distintas áreas del Ayuntamiento, destacando la participación de Servicios Públicos, la Instancia de Turismo, Desarrollo Social, Deporte, Obras Públicas y Comunicación, entre otras. “Este festival es el reflejo del esfuerzo colectivo por mantener vivas nuestras tradiciones y compartirlas con orgullo”, señaló.

El momento más significativo de la noche llegó con el corte de listón inaugural, que marcó oficialmente el inicio del Festival. Posteriormente, el artista Edgar Herrera presentó la mega ofrenda, una instalación inspirada en la tradición del Día de Muertos y dedicada al arte mexicano. Explicó que las mariposas que adornan el altar representan las almas que regresan cada año, mientras que las flores hechas de hojas de tamal y los tres niveles de la estructura simbolizan el vínculo agrícola y espiritual del municipio.

Con el encendido del altar monumental, el Festival Cultural de Chicahual a Calavera 2025 quedó oficialmente inaugurado, reafirmando a Jesús María como un referente cultural en el estado de Aguascalientes y como un municipio que honra su historia, celebra su arte y comparte su espíritu con orgullo.