Jesús María fortalece la capacitación de sus servidores públicos

Redacción

Jesús María, Ags.-Con el objetivo de seguir fortaleciendo la calidad en la atención y el servicio que se brinda a la población, el Gobierno Municipal de Jesús María a través de la Dirección de Información y atención ciudadana y en coordinación con la Cámara Nacional de la Industria y Promoción de Vivienda (CANADEVI) lleva a cabo el curso “Manejo de conflictos y atención a la ciudadanía”, dirigido a servidoras y servidores públicos de todas las áreas, así como a los delegados.

Esta capacitación, que consta de cinco sesiones, busca proporcionar herramientas prácticas para mejorar la comunicación, la empatía y la resolución de conflictos en el trato diario con la población, fomentando así una atención más eficiente.

Durante el arranque del curso, el presidente municipal César Medina destacó que la misión de todo servidor público debe ser brindar un servicio de calidad, cercano y con sentido humano e hizo énfasis en la importancia de que todos los servidores públicos estén preparados siempre para ofrecer soluciones

“Nuestra misión como servidores públicos es atender con respeto, empatía y compromiso a cada ciudadano que se acerca al Gobierno Municipal. Debemos escuchar y ofrecer soluciones”, mencionó el alcalde.

Subrayó que su administración continuará impulsando programas de capacitación permanente, toda vez que un gobierno más preparado ofrece un mejor servicio a la gente.