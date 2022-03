Jesús María espera instrucciones para alcoholímetro durante la Feria de San Marcos

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- El municipio de Jesús María está a la espera de instrucciones por parte del gobierno estatal para poner en marcha un operativo alcoholímetro durante la celebración de la Feria Nacional de San Marcos, indicó el alcalde Antonio Arámbula.

En entrevista con este medio digital, el edil indicó que Jesús María no tiene la capacidad de implementar una vigilancia de este tipo, sin embargo, se arrancará con este programa si así lo consideran desde la autoridad estatal.

“Nosotros no tenemos la capacidad de hacer un operativo alcoholímetro, tenemos el convenio con gobierno del estado y vamos a tocar si gobierno del estado decide hacer uno aquí en Jesús María, no lo vamos a hacer nosotros por nuestra cuenta pero sí cooperamos”, señaló.

Recordó que en años anteriores sí se aplicó el alcoholímetro sobre las principales vialidades del ayuntamiento, especialmente en aquellas que conectan directamente a Jesús María con la capital para revisar a los ciudadanos que regresaban de la verbena.

Finalmente, mencionó que por lo general se requieren a más de 20 elementos estatales, más otros que pertenecen a la corporación municipal, los cuales se apoyan de equipo que el propio gobierno proporciona.

La Feria Nacional de San Marcos comenzará el 16 de abril y finalizará el 8 de mayo.