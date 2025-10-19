Jesús María e Irapuato fortalecen cooperación intermunicipal

El presidente municipal de Jesús María, César Medina, acompañado de integrantes de su gabinete y del H. Ayuntamiento, acudió a una reunión intermunicipal en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, con el propósito de intercambiar buenas prácticas de gobierno que fortalezcan la gestión pública.

Durante el encuentro, los equipos de trabajo compartieron estrategias y modelos exitosos en materia de Desarrollo Urbano y Catastro, con el objetivo de mejorar la planeación, los servicios y la atención ciudadana en Jesús María.

Como parte de la visita, se realizó un recorrido por el Centro de Atención Municipal (CAM) de Irapuato, espacio que concentra diversos servicios en un mismo lugar, optimizando la eficiencia administrativa y la atención al público.

El alcalde César Medina destacó que este modelo ya se encuentra en proceso de implementación en Jesús María, como parte del compromiso con la modernización y la mejora continua del servicio que se brinda a la ciudadanía.

“Conocer de primera mano cómo otros municipios han innovado en sus procesos nos permite seguir avanzando hacia una administración más eficiente, cercana y de vanguardia con mejores servicios para los jesusmarienses”, señaló el presidente municipal.

Asimismo, subrayó que la colaboración entre municipios es fundamental para construir gobiernos más fuertes, solidarios y preparados ante los retos comunes, toda vez que el intercambio de experiencias enriquece la visión de cada administración.