Jesús María contará con Centro de Atención para las Adicciones

Redacción

Jesús María, Ags.-El Municipio de Jesús María contará con su primer centro de atención para niñas, niños y adolescentes con problemas de adicciones, para tal efecto de adquirió un predio que cuenta con amplias y adecuadas instalaciones para la recuperación física y mental de quienes atraviesan por alguna adicción.

Así lo dió a conocer el presidente municipal José Antonio Arámbula López al hacer un recorrido de supervisión, acompañado de su esposa Liliana Coronado y diferentes titulares de dependencias que han trabajado en la adquisición y rehabilitación del espacio.

“La casa representó una inversión de casi dos millones de pesos, sin embargo no generó un gasto para el Municipio toda vez que fue una permuta que se realizó con una empresa inmobiliaria”, indicó.

Antonio Arámbula quién reconoció que las adicciones van en aumento en Jesús María, por lo que se hizo necesario abrir un espacio especializado en la atención de esta problemática para niñas, niños y adolescentes, “por eso adquirimos esta casa que cuenta con cancha de tenis, media cancha de básquetbol así como amplias áreas verdes en las que se podrán impartir talleres, deportes y diferentes actividades, sólo necesitaba una manita de gato y en eso me han ayudado algunas de las dependencias, aquí se tratará con respeto y dignidad a los chavos y chavas que lleguen con alguna adicción para que puedan superar su problema” dijo.

Agregó que áreas como Obras Públicas, Servicios Públicos y SEDATUM, han colaborado en los trámites y el acondicionamiento del lugar, además de que las Instancias de Deportes, de la Juventud y de la Mujer entre otras podrán apoyar con asesorías y otras actividades.

Por su parte Liliana Coronado dijo que quienes atraviesan por esta situación no deben ser vistos como el centro del conflicto sino como personas que atraviesan un momento difícil y necesitan la ayuda de su familia, de la autoridad y de la propia comunidad para salir adelante.