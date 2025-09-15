Jesús María conmemora el CCXV aniversario del inicio de la Independencia de México

Redacción

Jesús María, Ags.-Con gran participación ciudadana, el Municipio de Jesús María conmemoró el CCXV aniversario del inicio de la Independencia de México con el tradicional desfile cívico, en el que participaron más de 5 mil 500 personas demostrando su amor por la patria.

El evento fue encabezado por el presidente municipal de Jesús María, César Medina, y contó con la participación de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno: Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como los diferentes grupos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Jesús María, entre ellos el Grupo Canino K9, el Grupo de Operaciones Especiales Motorizadas, la Unidad de Reacción Inmediata, además de elementos del H. Cuerpo de Bomberos Municipales y la Guardia Civil.

Asimismo, se sumaron al desfile más de 100 adultos mayores representando al DIF Municipal, junto con maestros jubilados, ejidatarios y estudiantes de todos los niveles educativos, desde preescolar hasta preparatoria, quienes con entusiasmo y energía dieron muestra de su identidad y orgullo mexicano.

La jornada transcurrió en un ambiente seguro, festivo y familiar, lo que permitió que las y los jesusmarienses disfrutaran plenamente de esta celebración que fortalece los valores de unidad, identidad y libertad.