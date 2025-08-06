Jesús María aplicará buenas prácticas en materia de atención a la ciudadanía

Redacción

Jesús María, Ags.-Con el objetivo de fortalecer los procesos internos y mejorar la atención a la ciudadanía, el presidente municipal de Jesús María, junto con titulares de diversas áreas de la administración pública y regidores, realizó una visita de trabajo para conocer de primera mano las buenas prácticas administrativas y de gestión pública de los municipios de Querétaro y Corregidora.

Durante la gira, el presidente municipal César Medina, acompañado por titulares de las áreas de Finanzas, Mejora Regulatoria, Desarrollo Urbano, Atención Ciudadana, Obras Públicas, Justicia Cívica y regidores, recorrieron el Centro Cívico de Querétaro, reconocido por sus procesos eficientes y su modelo integral de atención.

La comitiva también visitó el Centro de Atención Municipal (CAM) del municipio de Corregidora, donde observaron estrategias innovadoras con las que se han optimizado los servicios municipales, así como mecanismos que han permitido mejorar los tiempos de respuesta y elevar la calidad de atención a los usuarios, así como simplificar trámites.

También recorrieron el área de Finanzas de dicho municipio, donde se compartieron modelos exitosos de recaudación, digitalización de servicios y control administrativo, que han dado como resultado una gestión más eficiente y transparente.

El presidente municipal de Jesús María, César Medina, agradeció la hospitalidad de sus homólogos “El intercambio de experiencias permite construir un gobierno más eficiente, este ejercicio de intercambio busca impulsar mejoras en los procesos del Gobierno de Jesús María, con miras a replicar experiencias exitosas que nos permitan ofrecer una administración de vanguardia, cercana y eficaz para las y los jesusmarienses” dijo.