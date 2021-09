Jesús María analiza nuevo impuesto de recolección de basura para empresas

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- El ayuntamiento de Jesús María está analizando la posibilidad de implementar un nuevo impuesto dirigido a las empresas, el cual sería parte del servicio de recolección de basura.

El alcalde Antonio Arámbula López señaló vía redes sociales que ante el desarrollo de la nueva Ley de Ingresos para la próxima administración, se ha planteado la posibilidad de crear este nuevo concepto para el sector privado que cuenta con una planta en el municipio.

“Quisiéramos poner un impuesto a la basura para las empresas porque las empresas pagan por recogerla y no siempre los privados hacen bien su recolección, sino que el privado va a la empresa, lo saca y nos los echa a los contenedores”

Explicó que aunque las empresas contratan servicios privados de limpieza, el municipio termina siendo el responsable del manejo de la basura, recolectando los residuos en sus contenedores y llevándolos hasta el relleno sanitario.

“¿Qué caso tiene que la recoja un privado si les cobra y encima no la echa a nosotros para que nosotros la llevemos a la disposición final? Por lo tanto, es posible que incluyamos el servicio para empresas, para cobrarle a ellas y recogerla nosotros”

Por otra parte, Arámbula López agregó que no se contempla la creación de otros impuestos dentro de la Ley de Ingresos y que solo se actualizará lo ya establecido conforme a la inflación, que se estima entre un 6 por ciento.

La actual administración municipal finalizará el próximo 15 de octubre.