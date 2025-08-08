Jessica y Yolanda querían estrenar de a gratis, pero fueron detenidas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Un par de mujeres fueron arrestadas en un centro comercial luego de robar mercancía y prendas de vestir, valuadas en un total de 21 mil pesos.

A través del número de radiofrecuencia se emitió un reporte mencionando que en una tienda departamental ubicada dentro del centro comercial Altaria se tenía retenidas a dos féminas luego de sustraer mercancía sin realizar el pago correspondiente.

Ante el llamado, acudieron policías del Grupo Motorizado Centauros y al entrevistarse con el personal de seguridad del establecimiento, este mencionó que mediante las cámaras de seguridad detectaron a las responsables.

Añadieron que ambas mujeres salieron de la tienda con 25 prendas de alto valor en una bolsa negra, entre las que se encuentran sudaderas, suéteres y playeras, para después cargarlas en un automóvil de la marca Volkswagen, color azul, con placas de circulación del estado de San Luis Potosí.

Rápidamente fueron tras ellas y al lograr retenerlas, llamaron a las autoridades.

Al corroborar los hechos y tras ser señaladas directamente, se llevó a cabo la formal detención de Jessica “N” de 29 años y Yolanda “N” de 40 años de edad. Así mismo se efectuó el aseguramiento del vehículo participante, quedando a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para determinar su situación jurídica.