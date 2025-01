Jeff Bezos, presidente de Amazon, prepara lanzamiento del cohete New Glenn

Redacción

Estados Unidos.- Casi un cuarto de siglo después de que Jeff Bezos fundara Blue Origin, la compañía de cohetes está lista para su momento más definitorio hasta la fecha: enviar un vehículo a órbita por primera vez.

El cohete New Glenn de Blue Origin está programado para hacer su intento de lanzamiento inaugural tan pronto como a la 1 a.m. ET del lunes desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida. Una transmisión en vivo de la misión está programada para comenzar aproximadamente una hora antes del despegue en el canal de YouTube de Blue Origin y en su sitio web, dijo la compañía por correo electrónico.

La nueva hora de lanzamiento prevista se anunció después de que Blue Origin decidiera cancelar los planes de despegar el New Glenn en las primeras horas de la mañana del domingo. La compañía dijo que las condiciones meteorológicas en el mar, donde la compañía espera recuperar parte del cohete después del lanzamiento, provocaron el retraso de 24 horas.

El New Glenn, de aproximadamente 320 pies (98 metros), no solo es el primer cohete de Blue Origin diseñado para ser capaz de transportar satélites al espacio, sino que también se encuentra entre los más poderosos del mundo. Clasificado como un vehículo de lanzamiento de carga pesada, tiene más del doble de la potencia que el cohete Falcon 9 de SpaceX emite durante el despegue.

La misión New Glenn del viernes, sin tripulación, llevará tecnología de demostración fabricada por Blue Origin, llamada Blue Ring Pathfinder, a órbita.

Si tiene éxito, el debut de lanzamiento de New Glenn podría posicionar a Blue Origin para competir mejor con SpaceX de Elon Musk, que ha dominado durante mucho tiempo el sector de lanzamientos comerciales.

Qué observar

Si todo sale según lo planeado, el cohete New Glenn encenderá siete motores BE-4 en la base de su propulsor de primera etapa, que es la parte más grande del vehículo que proporciona el primer impulso de potencia al despegue.

Unos minutos después de iniciado el vuelo, luego de consumir la mayor parte de su combustible, el propulsor se separará de la parte superior del cohete, que incluye el cono de nariz del vehículo, o carenado de carga, diseñado para proteger la carga durante el despegue.

El propulsor luego usará aletas y estabilizadores, o accesorios similares a alas que se extienden desde su parte superior y base, respectivamente, para ayudar a guiarse hacia su objetivo de aterrizaje, una plataforma de recuperación marítima llamada Jacklyn en honor a la madre de Bezos.

Justo antes de aterrizar en la plataforma, el propulsor volverá a encender algunos de sus motores y desplegará seis patas enormes para sostenerse.

Una visualización muestra el lanzamiento del cohete New Glenn, la separación de la primera etapa y la etapa superior, y la separación del cono frontal o carenado de carga útil. El cono frontal es una carcasa protectora que protege la carga. Blue Origin

La maniobra de aterrizaje, diseñada para permitir que Blue Origin reacondicione y reutilice los propulsores de cohetes, al igual que SpaceX hace con sus cohetes Falcon, es un intento de ahorrar dinero y reducir el costo de los lanzamientos.

Mientras tanto, la parte superior de New Glenn, que lleva el experimento Blue Ring Pathfinder, continuará hacia el cosmos.

Dos motores, optimizados para funcionar en el vacío del espacio, deberían encenderse y propulsar el vehículo a las velocidades necesarias para entrar en órbita, típicamente alrededor de 28.100 km/h, o casi 23 veces la velocidad del sonido.

Para este vuelo, Blue Origin dijo que no desplegará un satélite en órbita. En cambio, se espera que la carga útil Blue Ring Pathfinder permanezca unida a la etapa superior del cohete durante la duración de la misión de seis horas.

Lo que está en juego

El éxito no está garantizado.

En cualquier momento durante el vuelo, New Glenn podría encontrar una falla que termine la misión. Hasta ahora, la compañía solo ha encendido los siete motores BE-4 en la base de este cohete durante 24 segundos durante una prueba en tierra a finales de diciembre.

Para este vuelo, los motores deben funcionar durante al menos varias veces esa duración mientras New Glenn intenta desafiar la atracción gravitacional de la Tierra.

Si algo sale mal y New Glenn comienza a desviarse de su curso previsto, la compañía puede verse obligada a implementar una función de autodestrucción, haciendo explotar el cohete en pedazos para que no represente una amenaza para las personas o la propiedad.

El demostrador Blue Ring Pathfinder (en primer plano) se ve con la mitad del carenado de carga útil del cohete New Glenn, o cono de nariz (al fondo), el 9 de diciembre de 2024. La demostración probará tecnología que se incorporará en la nave espacial propuesta por Blue Origin llamada Blue Ring. Cortesía de Blue Origin

Blue Origin también podría tener éxito en su misión principal: llevar de manera segura la segunda etapa del cohete y la tecnología Blue Ring Pathfinder a su órbita prevista. Pero incluso si ese objetivo sale según lo planeado, la compañía aún podría fallar en aterrizar su propulsor del cohete New Glenn en la plataforma Jacklyn después del lanzamiento.

Sin embargo, el no aterrizar de manera segura el propulsor del cohete no haría que la misión fuera un fracaso: recuperar partes del cohete para su reutilización es una hazaña destinada únicamente a ahorrar dinero a Blue Origin. La mayoría de los constructores de cohetes, aparte de SpaceX, descartan esa parte del cohete después del lanzamiento de todos modos.

Si es que New Glenn demuestra que puede hacer el trabajo, es probable que el vehículo cause un gran impacto en el mercado de lanzamientos, dijo Caleb Henry, director de investigación de Quilty Space, que proporciona datos y análisis sobre el sector espacial.

“Están posicionados para poder entrar e intentar llenar este papel de ser el próximo gran y confiable proveedor de lanzamientos para la industria”, dijo Henry.

El New Glenn es un vehículo de carga pesada, señaló Henry, y los vehículos de su tamaño y potencia han “crecido en importancia a lo largo de los años”.

Hace aproximadamente una década, las compañías de cohetes anticiparon que los cohetes pequeños y ligeros se convertirían en el próximo fenómeno de lanzamiento porque serían capaces de lanzar rápidamente satélites destinados a completar una serie de megaconstelaciones, o redes de pequeños satélites, en órbita baja terrestre.

“Pero ocurrieron dos cosas”, dijo Henry. “La primera es que ninguno de los operadores de constelaciones optó por cohetes pequeños. Todos se inclinaron por los de carga media o pesada porque llevar más en una sola misión es más rápido y más económico que hacerlo uno o dos satélites a la vez. Y luego, la segunda es que esos satélites en sí mismos se hicieron más grandes”.

Con información de CNN