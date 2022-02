Javier Aguirre pide disculpas por fracaso de Monterrey en el Mundial de Clubes

Redacción

Monterrey perdió su primer partido del Mundial de Clubes ante el Al-Alhy, lo que desató críticas contra el plantel y el técnico Javier Aguirre.

Ante ello, Aguirre señaló que no dejaría al equipo ya que confía en su capacidad, por lo que ahora solo tiene en mente el resultado del próximo duelo.

Aguirre recalcó que Rayados seguirá trabajando para volver a disputar el Mundial de Clubes y llegar a la Final, con el objetivo de romper la mala racha del conjunto regio en la competencia internacional.

“Monterrey ha venido cinco veces y no lo ha ganado nunca, jamás llegó a la final. No falla el penal el que no lo tira, aquí hay que estar trabajando, no podemos lamentarnos, tenemos que cerrar bien”

“A la afición le pedimos una disculpa a través de redes sociales, intentaremos ganar el siguiente partido, es lo que tenemos que hacer”.

Este miércoles, los Rayados jugarán contra el Al-Jazira por el quinto lugar.

Con información de Medio Tiempo