Jauría de perros mató a una mujer y los vecinos están aterrados

Redacción

Inglaterra.-Una jauría de perros atacaron sin piedad a una mujer londinense de 28 años, además, otra señora recibió varias lesiones que tuvieron que ser atendidas de forma urgente en un hospital. Esto pasó la tarde del día de ayer en Caterham una localidad situada en el condado de Surrey, en Inglaterra, Reino Unido. Al día de hoy, toda la autoridad de la entidad se movilizó y lograron capturar a ocho perros, las cuales se cree que es el total de mascotas que terminaron con la vida de la joven. Sin embargo, al ser esto solo una especulación por parte de la policía, los lugareños se sienten intranquilos, ansiosos y con muchas preguntas por hacer a sus autoridades. Además aclararon que, aunque lograron contactar con los dueños de los perros —quienes ya están informados sobre el desarrollo del caso— no hay ningún arresto programado.

Se creía que solo eran siete canes, pero terminaron capturando ocho. FOTO: Humphrey Nemar de The Mirror

La policía armada y el Servicio Aéreo tuvieron que intervenir

De acuerdo con el informe policial, para la captura de la jauría, tuvieron que intervenir elementos de la fuerza policial armada y el Servicio Aéreo de la Policía Nacional (NPAS, por sus siglas en inglés). Irrumpieron un parque en Surrey luego de que el servicio de emergencia comunicara que un perro estaba atacando personas. Aquí fue cuando las autoridades confirmaron el deceso de la joven de 28 años en el lugar y a otra señora con varias lesiones hechas por mordidas de los canes. Se sabe que al menos uno de los perros fue quien desató el ataque, lo que le generó heridas de gravedad a la primera víctima, quien perdió muchísima sangre. Cabe destacar que el informe preliminar es que se trataba de siete canes, pero luego de la captura de todos los ejemplares, encontraron que eran un total de ocho perros. Aunque no están seguros de que sean todos los involucrados.

Las carreteras alrededor del área se mantienen bloqueadas

Debido a que las autoridades locales no han terminado la investigación, cerraron las carreteras aledañas de la zona afectada. Esto para poder llevar a mayor escala la indagación y evitar que otro suceso de esta magnitud ocurra. Esta situación ha puesto muy nerviosa a la población, de acuerdo con los testimonios recopilados por el medio local The Mirror, los habitantes de la región dijeron que el ataque los deja realmente ansiosos. Según Lesley Hoffley de 62 años, que vive en Weald Way, a solo unos metros de un letrero que la policía puso en la esquina de Gravelly Hill —cerca de donde ocurrió el incidente—, “nadie parece saber nada y la policía no ha estado en contacto en absoluto. Todo lo que sabemos es por lo que vemos en las noticias”.

“No sabemos si la joven era local. Es difícil decirlo porque la gente viene de todas partes a Gravelly Hill. Es un hermoso lugar para caminar, por lo que siempre hay autos estacionados allí que pertenecen a personas de fuera del área. Tiene una vista impresionante de North Downs. Nos enteramos del incidente ayer y realmente nos sorprendió a mí y a mi esposo. Pudo pasarle a cualquiera y nunca antes había sabido que existiera un problema con los ataques de perros. Simplemente no tiene ningún sentido. ¿Por qué hay ocho perros peligrosos por ahí y cómo sucedió? Ninguno de los que vivimos por aquí tiene idea.”, externó la señora.

Tuvieron que acordonar el área dado que la investigación continúa. FOTO: Humphrey Nemar de The Mirror

Enfatizó que la redacción de la declaración de la policía también es preocupante, dado que creen que atraparon a todos los perros pero no lo pueden confirmar o dar por hecho. La mujer de 62 años cree que esta situación a dejado a sus vecinos emocionalmente indispuestos, pues se encuentran desconsolados y ansiosos. Asimismo, otro residente de la zona rural cercana a la M25 le dijo al medio local, The Sun, que eran “increíble” los resultados preliminares de la investigación, dado que no han tenido como tal detalles al respecto y sin embargo los han dejado a todos conmocionados por la noticia.

“Esto podría haberle pasado a cualquiera. Todos nuestros pensamientos están con la familia de la niña”.

No es el primer ataque de perros registrados en Reino Unido

A fines del año pasado, se reportó la muerte de Ann Dunn, de 65 años. De acuerdo con la información que El Heraldo Digital también te compartió, el ataque tuvo lugar en octubre del 2022, y fue el noveno ataque fatal registrado en la zona. Lo que lo convierte en el año más mortífero registrado. Luego de esto, el medio local The Mirror exigió nuevas leyes sobre perros peligrosos luego de que su investigación mostrara un aumento del 26 por ciento en este tipo de sucesos desde que comenzó la pandemia por Covid-19 en 2020. Después de que le pidieron a las fuerzas policiales datos sobre ataques de perros, 30 respondieron para revelar casi 10 mil delitos relacionados con los canes en lo que va del año.

Anteriormente ya se habían registrado ataques de perro en la región. FOTO: Humphrey Nemar de The Mirror

Hubo siete mil 790 incidentes de enero a julio de 2020, aumentando a nueve mil 834 para el mismo período del 2020. Cabe destacar que desde que la Oficina de Estadísticas Nacionales comenzó a registrar ataques fatales de perros en 2013, nunca ha habido más de cinco al año. Se estima que ahora hay 12 millones de perros en el Reino Unido, esto significa dos millones más antes del cierre del año pasado.

Con información de El Heraldo de México