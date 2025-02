Jaime Maussan es demandado por su hija por despido injustificado y agresión

Redacción

Ciudad de México.-El conductor y experto en OVNIS, Jaime Maussan, se encuentra en el centro de una polémica luego de que su hija Dayana revelara públicamente que lo está demandando por despido injustificado y una presunta agresión. La información fue dada a conocer en el programa Ventaneando, donde la hija explicó las difíciles circunstancias que ha vivido en su relación laboral y personal con su padre.

La familiar de Maussan detalló en la entrevista que, desde el año pasado, ha estado luchando legalmente por una situación que la marcó emocionalmente. Según su relato, sufrió una agresión verbal por parte de su padre en el ámbito laboral, lo cual llevó a la denuncia formal. Dayana explicó que la situación llegó a un punto tan tenso que su padre la gritó y golpeó una puerta frente a ella, lo que la dejó devastada.

“No es como que me encante decir que yo le puse una denuncia a mi papá. Se lo dije antes de poner la denuncia, se lo dije a su director y se lo dije a mi hermano porque ellos escucharon cómo me gritoneó ese día. Haz de cuenta que me hizo así (señalando con el dedo) me empezó a gritar y a pegar la puerta”, confesó.

Este incidente laboral parece ser solo una parte de una relación más compleja entre ambos. Dayana, hija de una relación previa de Jaime Maussan antes de su matrimonio con Beatriz Amigo, compartió que desde su niñez ha sufrido el abandono por parte de su padre. Aseguró que nunca recibió apoyo económico de él para su educación o bienestar.

“Siempre mis hijos y yo hemos estado marginados en su familia. Realmente, yo conocí a mis hermanos cuando ellos ya estaban grandes porque ellos se enteraron de mi existencia por un trámite. A mi mamá nunca le dio un quinto, no daba dinero para la escuela, casa, para nada”, explicó con dolor.

A pesar de estas dificultades, Dayana expresó que su deseo de acercarse a su padre fue genuino, buscando en él una figura paterna que nunca tuvo. "Yo quería su cariño de papá. Para mí no era Jaime Maussan, yo quería una aceptación, un acercamiento", relató con tristeza.

El abogado de Dayana confirmó que se ha llegado a un acuerdo en el ámbito laboral y que la joven fue indemnizada, pero también subrayó que el caso sigue abierto en el ámbito civil, pues ella alega daños emocionales debido al trato recibido por su padre.

El litigante también explicó que existen dos juicios abiertos, y el caso sigue siendo litigado. Por su parte, Jaime Maussan aún no ha emitido ningún comentario respecto a las acusaciones y las demandas legales en su contra.

¿Quién es Jaime Maussan?

Jaime Maussan es un periodista y conductor mexicano, conocido principalmente por su trabajo relacionado con fenómenos paranormales, especialmente los OVNIS. A lo largo de su carrera ha sido una figura controvertida debido a su enfoque y divulgación de teorías sobre encuentros extraterrestres, que lo han puesto en el centro del debate público.

Maussan ha dedicado gran parte de su vida profesional a investigar y promover estas teorías, participando en programas de televisión y dando conferencias sobre el tema. Sin embargo, su postura ha sido cuestionada por la comunidad científica y otros expertos en la materia.

Con información de Infobae