Jaime Camil confundido por polémica tras felicitar a familia Aguilar: “No sé qué es funado”

Ciudad de México.- El actor Jaime Camil se mostró sorprendido y un tanto ajeno a la polémica que se generó en redes sociales luego de que felicitara a la familia Aguilar tras asistir a uno de sus conciertos en Estados Unidos. El artista, que vive fuera de México, confesó no estar enterado de la controversia que rodea a Ángela Aguilar y Christian Nodal, y bromeó sobre su falta de conocimiento de las tendencias virales.

En una entrevista en vivo con el presentador Ricardo Casares, Camil explicó que su intención era solo reconocer el talento de la familia tras ver su show en un lugar icónico como el Hollywood Bowl.

El actor dio un mensaje de agradecimiento y admiración a la familia Aguilar en redes sociales, lo cual desató una ola de comentarios negativos en su contra.

“Puse algo de que gracias por invitarme, Pepe, qué maravilloso concierto. Felicidades, Ángela. Hermano, no te puedo explicar el hate”, relató el actor, aún sorprendido por la reacción.

Con humor, Camil admitió que su vida en el extranjero lo mantiene alejado de los escándalos de la farándula mexicana. “Yo no estoy enterado de esto. Me tengo que enterar. O sea, de repente el hate Ricardo, empezó. Y yo soy tan poco relevante. Y tengo una edad avanzada y ni siquiera sé qué es ‘funado'”, dijo entre risas.

El actor mexicano quiso destacar la experiencia de presenciar el concierto de la dinastía Aguilar en un lugar de gran prestigio. El actor resaltó la conexión con el público que él presenció.

Con información de Quien.

Foto: X jaimecamil.