Jada Pinkett hace nuevo reproche a Will Smith

Redacción

EU.-Tras el violento episodio que Will Smith protagonizó en la 94° entrega de los Premios Oscar, circulan en internet videos del programa “Red Table Talk”, conducido por Jada Pinkett Smith y espacio donde la actriz abre su corazón, muchas veces, acompañada por su familia, que no dejan nada bien parado al actor. En el último recorte que se volvió viral, la intérprete le reprocha a su esposo la fastuosa celebración que le organizó con motivo de su 40° cumpleaños.

“Creo que el punto de inflexión en nuestra relación para mí ocurrió cuando cumplí 40 años. Fue entonces cuando tuve una crisis de mediana edad”, sostiene Jada. A lo que el ahora ganador del Oscar agrega: “Sí, tu cumpleaños número 40 fue mi punto más bajo”.

“El día después de su cumpleaños número 37, contraté hasta una banda para el show de su cumpleaños número 40. Contraté un equipo de documentales, rastreé sus raíces familiares. ¡Su cumpleaños 40 iba a ser lo mío!”, explica el actor sobre su involucramiento en el fastuoso festejo.

Tras mostrarse entusiasmado y muy metido en la organización, reconoce que no fue la celebración que a Jada le hubiera gustado. “Me dijo que la fiesta fue la muestra más ridícula de mi ego. Hasta el día de hoy sé que me aplastó porque era verdad. No fue una fiesta para ella”, recuerda en el video sobre el día después.

Internado en una clínica de rehabilitación producto del estrés y la ansiedad, Will Smith ve como sus proyectos y hasta su familia se desmoronan tras el ataque de ira contra Chris Rock por un chiste que hizo en los Oscar sobre la alopecia de la actriz. Hoy el ganador del Oscar se encuentra solo y atravesando su momento más difícil.

Con información de Que Ver