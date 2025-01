Jacques Audiard se disculpa por polémica de Emilia Pérez

Redacción

El director francés Jacques Audiard ofreció disculpas a quienes consideran que su película Emilia Pérez aborda de manera escandalosa temas sensibles para México, como el narcotráfico, las desapariciones y la identidad de género.

“Si hay cosas que les parecen escandalosas a los mexicanos en Emilia, les pido perdón”, declaró Audiard en una entrevista para CNN en Español, durante la premier del filme en la capital mexicana.

Emilia Pérez, un musical protagonizado por Adriana Paz, Selena Gomez, Karla Sofía Gascón y Zoe Saldaña, cuenta la historia de una abogada que ayuda a un capo del narcotráfico a cambiar de vida. Aunque ha sido aclamada en el ámbito internacional con cuatro Globos de Oro y suena como favorita en las nominaciones al Oscar, en México ha generado críticas por su representación de la cultura nacional y la pronunciación del español de Gomez.

“El cine no aporta respuestas. El cine solamente plantea preguntas y tal vez las preguntas que está planteando Emilia son incorrectas. Tal vez. A mí me parecieron interesantes y yo no quería ni quiero ser pretencioso”, señaló el cineasta.

Audiard, quien no habla español pero deseaba hacer una ópera en el idioma, invitó al público mexicano a ver la película antes de emitir juicios. En su opinión, Emilia Pérez representa un parteaguas en su carrera: “Es una piedrita blanca que marca nuestra trayectoria y nuestro recorrido”, afirmó emocionado.

La película será determinante para los premios Oscar, cuyas nominaciones se anunciarán el 23 de enero. Audiard destacó el reconocimiento internacional a sus actrices principales, especialmente a Adriana Paz, la única mexicana en el reparto principal.

“Estoy muy feliz y orgulloso de las actrices. Lo que sucedió en Cannes con las cuatro protagonistas es algo que nunca había pasado”, comentó al referirse a los galardones obtenidos por Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez y Paz.