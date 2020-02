Jackie Chan desmiente que tenga coronavirus

Redacción

EU.-Sano y salvo se dice el actor Jackie Chan tras el rumor de que padecía una enfermedad grave.

Hace una semana surgió el rumos de que el coronavirus había alcanzado a uno de los actores de Hollywood más querido, Jackie Chan.

Distintos medios de comunicación aseguraban que el actor se encontraba en cuarentena luego de haber asistido a una fiesta privada en Yau Yat Chuen Garden Club en Klowloon, donde uno de los asistentes dio positivo por coronavirus.



Sin embargo esta información nunca fue confirmada y el rumor seguía creciendo a medida de que nadie salió a desmentir dichas versiones de la prensa.

Ahora, el actor decidió terminar con las especulaciones con un mensaje en el que aclara su estado de salud.

¡Gracias por la preocupación de todos! Estoy sano y salvo, y muy sano. No se preocupen, no estoy en cuarentena. ¡Espero que todos se mantengan seguros y saludables también!” escribió en su cuenta de Instagram.

Así que sus fans ya no tienen nada de qué preocuparse, distintas autoridades han hecho un llamado para que no se comparta información que no esté confirmada como lo fue en este caso.

Con información de Excélsior