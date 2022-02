Iván Reyes Arzate, ligado a García Luna, sentenciado a 10 años de prisión

Redacción

EU.-El Juez federal estadounidense Brian Cogan, sentenció a 10 años de prisión a Iván Reyes Arzate, ex mando de la Unidad de Información Sensible de la Policía Federal y ex colaborador cercano de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México, durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012).

El Tribunal de Nueva York condenó a Reyes Arzate por el delito de conspiración para traficar cocaína a Estados Unidos, esto luego de que este se declarará culpable hace algunos meses.

Hay que recordar que esta sentecia es mayor a la que fue solicitada por los defensores del ex mando de la Policía Federal, pues ellos pedian a las autoridades únicamente cinco años de prisión.

Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México. Foto: Especial

La detención de Reyes Arzate

Iván Reyes Arzate, fue detenido el pasado 19 de octubre del 2021 y posteriormente se declaró culpable del delito de distribución internacional de cocaína.

Según la información de las autoridades estadounidesnes, aceptó ser culpable de importar 450 kilos de la droga hacia los Estados Unidos.

Hay que recordar que previamente se tenía previsto que Reyes Arzate fuera puesto en libertad y deportado a México, luego de cumplir una condena de 40 meses por filtrar información confidencial a un cartel de droga mexicano.

Sin embargo, la Fiscalía de Nueva York le presentó más cargos y su caso fue asignado Brian Cogan, quien fue el juez que presidió el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán, al cual condenó a cadena perpetua.

Con información de El Heraldo de México