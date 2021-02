ITEA concluye segundo ejercicio de verificación a sujetos obligados

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA), presentó los dictámenes de porcentaje de cumplimiento e incumplimiento de las Obligaciones de Transparencia que deben de hacer públicas los sujetos obligados en la entidad durante el segundo ejercicio de verificación muestral.

Dichos dictámenes fueron presentados por los comisionados del ITEA, una vez que concluyeron todas las etapas del proceso de evaluación de carga información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), dando como resultado que el 99% de los sujetos obligados cumplieron con sus obligaciones al 100 por ciento dejando así, que el sujeto obligado que no obtuvo el dictamen de cumplimiento, sea sujeto de alguna medida de apremio que en este caso ya sería multa que puede ser de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización, es decir; de $13,443 a $134,430 pesos mexicanos.

Es importante recalcar que las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Además, esto no libera de la obligación al sujeto obligado de cumplir con lo establecido en la Ley, por ello; si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio no se cumple con la determinación, se requerirá el cumplimiento al superior jerárquico para que en un plazo de cinco días lo instruya a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se aplicarán sobre el superior jerárquico las medidas de apremio establecidas.

Los dictámenes aprobados sean de cumplimiento o incumplimiento, serán publicados en el portal de internet del ITEA www.itea.org.mx; en caso de que el dictamen sea de cumplimiento se llevará a cabo el archivo definitivo.

El Comisionado Presidente del ITEA, el Lic. Marcos Javier Tachiquín Rubalcava, reconoció la labor de todas aquellas Instituciones que, se comprometieron a llevar a buen término sus Obligaciones de Transparencia e invitó a todos los sujetos obligados del Estado a seguir cumpliendo con las funciones y atribuciones que les confiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.