Itatí Cantoral usa aplicación para conseguir un amor

Redacción

Ciudad de México.-Hoy en día la tecnología nos ha permitido buscar el amor en un solo clic y es lo que Itatí Cantoral ya puso en práctica y es que una actriz de su talla tan enfocada en su carrera, es seguro que su tiempo no este predestinado para citarse con alguien, por lo que entre sus tiempos libres, al alcance de su mano tiene hasta para escoger.

Fue durante una entrevista para “Televisa Espectáculos” que Itatí Cantoral se abrió ante las cámaras de televisión para hablar acerca de cómo usa la virtualidad para encontrar a su media naranja.

“Ya estoy en Tinder, chicos (…) Todos los minutos de la vida estoy abierta al amor”, sostuvo Itatí Cantoral ante los medios de comunicación.

Además, la exesposa de Eduardo Santamarina confesó que espera que las aplicaciones de citas sigan creciendo, pues es una renovada manera de encontrar a alguien especial y seguir relacionándonos. Por otro lado, Itatí Cantoral señaló que pronto hará una colaboración especial con Thalía, con quien compartió créditos en la telenovela “María la del Barrio”, donde ella interpretó a “Soraya Montenegro”, un personaje que incluso hoy en día sigue dando de qué hablar.

Sobre esto, adelantó que era importante que sus fans estuvieran atentos a sus redes sociales, donde estará compartiendo una serie de TikToks a lado de Thalía. Se sabe que la actriz, no siempre ha estado enfocada en su carrera, es decir, no ha estado sola, pues en 1999 se casó con Eduardo Santamarina, con quien terminó su relación cinco años más tarde por presuntas infidelidades por parte de este. Sin embargo esto no frenó su deseo por encontrar el verdadero amor, por lo cual en 2008 contrajo nupcias con Carlos Alberto Cruz, con quien concluyó su relación en 2017.

Con información de TVNotas