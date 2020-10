Itatí Cantoral se contagia de coronavirus en set de grabación

Redacción

Ciudad de México.-Famosos tampoco se salvan del coronavirus.

Itatí Cantoral es una más de los famosos que desafortunadamente se han contagiado de COVID-19 en meses recientes, si bien las grabaciones de programas televisivos se han retomado, esto no exime a los actores y producción de poder ser contagiados, tal parece que este es el caso de la actriz quien según la periodista Ana María Alvarado, fue contagiada durante las grabaciones de ‘¿Quién es la máscara?’ programa en el que participa y según la información proporcionada en su programa de radio, la actriz es asintomática. © Proporcionado por Revista Fama Covid-19: Itatí Cantoral se contagia de coronavirus

“Itatí dio positivo a covid porque ella estuvo de invitada en ‘La Máscara’. Se cree que ahí se pudo contagiar, pero ella ni cuenta se había dado, ya ves que está en la telenovela de La Mexicana y el Güero, y les hicieron pruebas, porque se las hacen frecuentemente y ahí es donde se dan cuenta que positivo”, fue lo que contó la periodista a su audiencia.

También agregó que la familia de la famosa ya se había contagiado por lo que eso no es una preocupación y a pesar de no sentirse mal, no puede continuar con las grabaciones de la telenovela en la que participa actualmente: “Ya le había dado a toda su familia. No se siente nada mal pero tuvo que ir a su casa para evitar más contagios. Por fortuna le hicieron la prueba a Juan Soler, que lo acababa de besar en días pasados, y él salió negativo”, agregó Alvarado.

Itatí regresó hace relativamente poco tiempo a grabar la telenovela, pero ahora estará fuera por al menos dos semanas para asegurarse de que no contagia a nadie, así mismo al resto del elenco se les están haciendo pruebas para determinar si es viable continuar sin la famosa o si hay algún otro contagio dentro del set, hasta el momento la famosa no ha dicho nada al respecto, pero en el programa de radio Maxine Woodside ya se había hablado de algunos otros casos de contagio de famosos que resultaron ser confirmados tiempo después.

Con información de Fama