Redacción

Italia.-El numero de muertes por coronavirus en Italia continúa a la alza, donde se han visto caravanas enteras con ataúdes que llegan a los hospitales.

El 25 de Febrero del 2020, Italia confirmó su primer caso por Coronavirus o COVID-19 y en cuestión de días, el gobierno italiano ordenó el confinamiento en toda la región de Lombardía ante el alarmante número de contagios. Cuatro semanas después, Italia registra al día de hoy más de 33,190 casos positivos y desgraciadamente, con 3,405 muertos Italia supera a China como el país con más muertes por Coronavirus.

De acuerdo al reporte ofrecido por el gobierno italiano este 19 de Marzo, en las últimas horas se registraron 427 nuevas muertes llevando la cifra total a 3,405 personas que han perdido la vida por el COVID-19 o Coronavirus, superando así, el balance confirmado por China de 3,245 muertes.

Por si fuera poco, la curva de contagios no desciende en el país europeo, que entre más pruebas realiza, más confirma casos positivos, muchos de ellos asintomáticos lo que ha provocado que gran parte de los ciudadanos no cumplan con la cuarentena o el confinamiento ordenando por el gobierno desde la semana pasada, cuando se cerraron escuelas y negocios no perecederos hasta el próximo tres de abril, aunque el primer ministro Guissepe Conte ya aceptado que las fechas se pospondrán, pues considera que “una vez que esto termine, será imposible volver a la normalidad”.

Una de las localidades más afectadas es precisamente Bérgamo en la región de Lombardía, donde se presentó una de las imágenes más dramáticas que nos ha dejado la pandemia, cuando una larga fila de camiones militares atravesó la ciudad para transportar decenas de féretros de personas que han perdido la vida por el COVID-19 para transportarlos a otras ciudades para su incineración, pues el horno crematorio de la localidad, no se ha dado abasto para hacer frente a la emergencia que ha registrado más de 2,000 muertes por el Coronavirus.

Según el diario local L’Eco di Bergamo, en el camposanto o cementerio de la ciudad la espera para las cremaciones es ya de más de una semana, por lo que el gobierno decidió trasladar a cientos de víctimas a otros municipios para ser cremados y posteriormente regresar las cenizas serán los familiares de los difuntos.

Es el mismo periódico que hace unos días publicó una comparación de las esquelas póstumas que publicaba habitualmente, y las que ha tenido que publicar en los últimos días, tras la llegada del Coronavirus a Italia.

Sin lugar a dudas estas imágenes contrastan con los cantos de empatía, amor y solidaridad que han dado la vuelta al mundo, pero también muestran la cruda realidad de una pandemia que, comenzó en China a finales del año pasado, y que hoy ha convertido a Italia en el país con más muertes por coronavirus en todo el mudo.



Con información de Sopitas