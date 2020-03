ISSEA invita a la población a seguir medidas de prevención del coronavirus

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), invitó a la población a seguir algunas recomendaciones para prevenir el esparcimiento del Covid-19 entre propios y extraños.

La doctora Eugenia Velasco Marín, directora del Área de Control y Prevención de Enfermedades señaló que el aplicar correctamente las medidas de higiene en nuestras actividades diarias será la clave del éxito del combate a esta nueva enfermedad.

Por ello, recomendó:

-No salir a la calle en caso de no ser necesario

-No saludar de mano o de beso

-Usar gel antibacterial constantemente

-Lavar nuestras manos y no tocarnos la cara

-Procurar una distancia de un metro aproximadamente con otras personas

-No salir de nuestros hogares si estamos enfermos

Además, explicó algunos mitos y realidades de el Covid-19.

*MITOS*:

°La vacuna contra la influeza también protege del nuevo coronavirus

°Se diagnóstica con una prueba rápida

°Sólo afecta a personas mayores

°Los antibióticos lo previenen y tratan

°Los perros y gatos lo pueden transmitir

°Se puede prevenir comiendo ajo, enjuagandose la nariz con solución salina y haciendo gárgaras con enjuague bucal.

°Si recibes un paquete de China podrías contagiarte.

*REALIDAD*

°La vacuna contra la influeza no brinda protección contra el COVID_19, se necesita una propia vacuna.

°Solo se confirma a través de la prueba de laboratorio PCR.

°Puede contagiar a personas de todas las edades, sólo son más susceptibles más personas con enfermedades crónicas y adultas mayores.

°Los antibióticos no funcionan contra el virus.

°Hasta hoy no hay evidencia de que los animales puedan transmitirlo.

°Quienes reciban cartas o paquetes de China no están en riesgo de contagiarse.

Hasta el momento se han descartado 31 casos de coronavirus en nuestro estado, mientras que otros seis están en investigación y dos ya fueron confirmados.

Los casos positivos se encuentran en los municipios de Aguascalientes y Asientos.