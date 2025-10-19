Israel  no respeta alto al fuego y retoma bombardeos

Una nueva escalada de violencia sacude la Franja de Gaza después de que la Fuerza Aérea de Israel llevara a cabo bombardeos este domingo en las ciudades de Rafah, al sur del enclave.

El propio Ejército israelí confirmó los ataques, que se dirigieron contra “docenas de objetivos terroristas” y se iniciaron a primera hora de la tarde, siguiendo una orden directa del primer ministro, Benjamín Netanyahu, de “actuar enérgicamente” en la zona.

La respuesta israelí ha dejado al menos 36 palestinos muertos, confirmando la mayor crisis desde que se firmó la tregua. Además, el Ejército israelí comunicó la muerte de dos de sus propios soldados durante los enfrentamientos.

De acuerdo al portal Eldiario.es, la tregua que fue anunciada en días pasados ha sido violada al menos 47 veces esta semana por Israel.

Tan solo el sábado, un bombardeo impactó un autobús, resultando en la muerte de once civiles, siete de ellos menores de edad. En total, hasta este domingo, 38 personas, entre ellas varios niños y niñas, habían sido asesinadas en el contexto de las violaciones al alto el fuego, mientras el paso de Rafah se mantiene bloqueado para la ayuda humanitaria.

Con información de eldiario.es.

Foto: X.