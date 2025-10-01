Israel intercepta flotilla humanitaria con Ada Colau rumbo a Gaza

Redacción

El Ejército de Israel interceptó este miércoles la Global Sumud Flotilla, compuesta por más de 40 barcos con ayuda humanitaria destinada a la Franja de Gaza, minutos después de que la iniciativa denunciara la presencia de decenas de embarcaciones no identificadas a pocas millas náuticas de distancia.

La flotilla informó en redes sociales que al menos dos de sus barcos, el Alma y el Sirius, fueron abordados por las fuerzas israelíes. En el Sirius viaja la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau junto a otros diez ciudadanos españoles. En un video publicado por la organización, Colau declaró: “Hola, soy Ada Colau de Barcelona. Te hablo desde el Sirius, barco de la Global Sumud Flotilla. Si estás viendo este vídeo es porque Israel nos ha detenido ilegalmente. Eso quiere decir que no tenemos acceso a teléfono ni a Internet. Que estamos absolutamente incomunicados”.

El Ejército israelí emitió previamente una advertencia por radio, instando a los barcos a cambiar de rumbo y ofreciendo entregar la ayuda a Gaza “a través de los canales establecidos”. El Ministerio de Exteriores de Israel calificó la flotilla de provocación y aseguró que se niega a transferir la ayuda mediante los mecanismos oficiales.

Por su parte, un portavoz de la flotilla respondió que Israel estaría cometiendo crímenes de guerra al usar el hambre como arma, violando el Derecho Internacional, y justificó así su intento de romper el bloqueo naval sobre Gaza.

Durante la intervención, las embarcaciones sufrieron interferencias en las comunicaciones, y la transmisión en directo de su travesía se interrumpió en varias ocasiones, dejando a los barcos parcialmente incomunicados mientras continuaban las acciones del Ejército israelí.