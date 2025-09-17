Israel inicia conquista total de Ciudad de Gaza

Redacción

Israel.-El ejército de Israel lanzó ayer una ofensiva terrestre en Ciudad de Gaza, pese al llamado de la ONU que exigió poner fin a la “carnicería”.



El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que el mayor núcleo urbano del asolado territorio palestino quedó “en llamas” tras los ataques.

“No cederemos y no daremos marcha atrás hasta que se cumpla la misión”, indicó.

Tras esto, la Defensa Civil gazatí cifró en 44 los muertos en el enclave palestino.

El ejército afirmó que cerca de 40% de la población de la ciudad fue desplazada hacia el sur del territorio.

“Estamos avanzando hacia el centro (de la ciudad), detalló un mando militar a la agencia AFP.

Desde hace un mes, Israel ha intensificado los bombardeos sobre la localidad más poblada del enclave, que presenta como uno de los últimos bastiones del movimiento islamista palestino Hamás.

Una gran parte de Ciudad de Gaza ya está en ruinas tras casi dos años de guerra, que escaló por el letal ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel.

La campaña de represalia israelí ya deja más de 64 mil 900 fallecidos en toda la Franja de Gaza, en su mayoría civiles, así como daños en infraestructura.

Tras el inicio de esta operación, ayer se pronunció el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Denunció que Israel no está interesado en las negociaciones para alcanzar un alto al fuego en la Franja de Gaza que permita también liberar a los rehenes retenidos por Hamás.

“Parece que Israel está decidido a llegar hasta el final. Con el ataque ocurrido en Qatar, no parece que Israel esté interesado en llevar a cabo negociaciones serias para un alto al fuego y la liberación de los rehenes”, declaró el responsable de la agencia multilateral durante una rueda de prensa celebrada en Nueva York.

En su intervención, Guterres reconoció que Naciones Unidas no tiene la capacidad de impulsar una fuerza internacional para proteger a los civiles en el enclave palestino, ya que este tipo de iniciativas serían rechazadas por los gobiernos de Israel y por Estados Unidos.

“Carecemos de los instrumentos para establecer una protección efectiva de los civiles, dado que 400 de nuestros empleados han muerto”, enfatizó.

“Hay un genocidio en la franja”

Investigadores de Naciones Unidas acusaron ayer a Israel de cometer un genocidio en Gaza con el objetivo de “destruir a los palestinos” que viven en el enclave, y culparon al primer ministro, Benjamin Netanyahu, de instigarlo.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU afirma que “se está produciendo un genocidio en Gaza”, dijo Navi Pillay, jefa de la comisión.

“La responsabilidad recae en el Estado de Israel”, subrayó Pillay, al presentar el documento.

En rueda de prensa, Chris Sidoti, uno de los tres comisionados responsables del informe, rechazó los comentarios israelíes sobre el tema e insinuó que parecían sacados de ChatGPT.

“Siempre dicen lo mismo y nunca aportan pruebas”, estimó.

Por primera vez, una comisión de investigación acusa a Israel de genocidio.

La comisión independiente de investigación concluyó que, desde octubre de 2023, las autoridades y fuerzas israelíes cometieron cuatro de los cinco actos genocidas enumerados en la Convención sobre el Genocidio de 1948.

Estos incluyen “matar a miembros del grupo, causar daños físicos o mentales graves a miembros del grupo, someter deliberadamente al grupo a condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física, total o parcial, e imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo”.

Con información de Excélsior