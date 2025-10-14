Israel asesina a seis palestinos a pesar de pactar un alto al fuego 

Redacción

Israel.-La Defensa Civil de Gaza afirmó que las fuerzas israelíes mataron a seis palestinos en distintos incidentes el martes, mientras que el ejército indicó que sus tropas habían abierto fuego contra sospechosos que se acercaban a sus posiciones.

Mahmud Basal, portavoz de esta agencia de rescate -que opera bajo el gobierno de Hamás-, dijo que cinco personas murieron mientras “inspeccionaban sus casas” en el distrito de Shujaiya, en Ciudad de Gaza.Play Video

El ejército israelí confirmó que sus tropas dispararon después de que “se identificara a varios sospechosos cruzando la Línea Amarilla y acercándose a las tropas de las FDI que operaban en el norte de la Franja de Gaza”.

Se intentó alejar a los sospechosos”, indicó el comunicado militar, agregando que estos “continuaron acercándose de las tropas, que abrieron fuego para eliminar la amenaza”.

En virtud de un acuerdo de alto el fuego alcanzado con Hamás, las fuerzas israelíes se han retirado a la denominada “Línea Amarilla”, detrás de la cual las tropas siguen controlando aproximadamente la mitad de Gaza.

En un incidente similar, Basal declaró que un ataque con drones israelíes mató a una persona cuando apuntó a un grupo de civiles en la localidad de Al Fukhari, al sureste de la ciudad de Jan Yunis.

Preguntado por AFP, el ejército afirmó que los militares dispararon al considerarlos una “amenaza inmediata” para las tropas, ya que el grupo había intentado “avanzar hacia una zona donde se encontraba un depósito de armas de Hamás desmantelado previamente”.

Las restricciones a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades de acceso impiden a AFP verificar de forma independiente las cifras y los detalles proporcionados por la Defensa Civil o el ejército israelí.

Los incidentes del martes se producen en el quinto día de la tregua negociada bajo el impulso del presidente estadounidense, Donald Trump.

Víctimas de Israel en Gaza

Las autoridades de salud de Gaza reportan que en lo que va del conflicto desde octubre de 2023, más de 67 mil palestinos han muerto por ataques israelíes, siendo la mayoría civiles, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Organismos internacionales, incluida la ONU, han manifestado su alarma por el colapso de infraestructuras esenciales en Gaza, como el agua potable, la electricidad, los hospitales y las redes de salud.

En muchas ocasiones, los bombardeos han alcanzado zonas densamente pobladas y puntos de distribución de ayuda alimentaria, provocando muertes masivas entre quienes buscaban socorro.

La UNICEF reporta que menos del 50 por ciento de las instalaciones de agua funcionales permanecen operativas, lo que amenaza con una crisis humanitaria mayor, especialmente para niños y ancianos.

El Secretario General de la ONU también ha señalado que ciertas operaciones de ayuda respaldadas por EU resultan peligrosas, pues derivan en muertes al obligar a civiles a moverse por zonas militarizadas.

A pesar del alto número de víctimas, el acceso para medios y verificadores independientes es extremadamente limitado. Gaza está sometida a severas restricciones de movimiento, cortes frecuentes de internet y bloqueo en zonas de conflicto.

Esta situación dificulta confirmar de manera objetiva las afirmaciones de ambas partes —el ejército israelí y las autoridades gazatíes— sobre quiénes eran los afectados en los incidentes, o cómo ocurrieron exactamente los enfrentamientos.

Con información de AFP.