Isaac del Toro gana la Vuelta a Burgos 2025

Redacción

España.-Isaac del Toro logró la victoria en la Vuelta a Burgos luego de superar diversos problemas durante los días de competencia, reponiéndose a una caída de la jornada inicial para, al final tener un drama en los últimos kilómetros con una pinchadura, pero nada de eso detuvo sus ambiciones por ganar.

Con una sonrisa amplia y una remontada digna de recordar, Isaac del Toro se coronó campeón en la edición 2025. El mexicano de 21 años tuvo un último susto cuando a solo 15 kilometros de la meta sufrió un daño en la rueda trasera durante el descenso hacia Lagunas de Neila, en ese momento sentía como la bicicleta se comportaba extraño por lo que fue necesario cambiarla.https://www.instagram.com/p/DNI56uvsadw/embed/?cr=1&v=12

Esta maniobra le costó 40 segundos de desventaja ante los líderes y el triunfo se escapaba, o eso parecía. Pero el “Torito” no se rindió e inició una remontada hasta encarar un duelo cuerpo a cuerpo con Giulio Ciccone, quien al final se llevó el triunfo en la etapa, pero no fue suficiente para impedir que, en la general, Del Toro se llevara los honores para sentenciar así su victoria número 12 como profesional.

En la general, el mexicano Del Toro realizó un recorrido total de 19 horas, 46 minutos y 48 segundos para obtener una ventaja de 19 segundos sobre el italiano Lorenzo Fortunato, tercero de la etapa final, pero segundo de la general. La última posición del podio fue para el francés Leo Bisiaux que quedó a 25 segundos del mexicano.

Isaac del Toro parecía perder la posibilidad del triunfo cuando apenas en el primer día sufría una caída que lo relegaba del grupo puntero. Sin embargo, día a día fue remontando y en tan solo una jornada el integrante del equipo UAE Team Emirates XRG ganó 44 posiciones en la general para, el jueves, ponerse ya de nuevo dentro del grupo del top 10.

El nombre de Isaac del Toro se inscribe al de otros latinoamericanos destacados que han ganado la Vuelta a Burgos como es el caso del Nairo Quintana, Iván Ramiro y Mauricio Soler.

Con información de Adrenalina