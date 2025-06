Isaac del Toro descarta participar en otro gran tour este año

Redacción

Luego de conquistar la atención del país con su brillante actuación en el Giro de Italia, el ciclista mexicano Isaac del Toro confirmó que no volverá a participar este año en ninguna otra de las grandes vueltas del ciclismo mundial. Su mirada ya está puesta en el futuro, incluida la posibilidad de representar a México en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“No voy a ir a ningún otro gran tour, es algo que quiero reservar para el futuro. Si quiero longevidad en el deporte, lo mejor es hacer muchas cosas con calidad y creo que el Giro se hizo con mucha calidad”, declaró en entrevista con ESPN.

Del Toro, originario de Ensenada, Baja California, protagonizó una de las actuaciones más memorables de un mexicano en el ciclismo internacional al mantenerse varios días con la Maglia Rosa como líder del Giro de Italia. Aunque terminó cediendo ese lugar, finalizó con un histórico segundo lugar en la clasificación general tras completar las 21 etapas.

En declaraciones para Fox Sports, el joven ciclista reflexionó sobre su primera experiencia en una gran vuelta: “Terminé el Giro y no fue como en otras carreras; fui disfrutando, no me dolía algo, me sentía muy bien, porque estoy con mi familia, valorando lo que tengo. Lo viví, aprendí mucho”.

Aunque su nombre ha comenzado a sonar como una posible figura en el Tour de France o la Vuelta a España, Del Toro aseguró que no tiene prisa por encarar más retos de esa magnitud este año. Por ahora, prefiere centrarse en su recuperación y planificación a largo plazo.

Entre sus metas futuras está competir en Los Ángeles 2028, donde espera representar a México en el ciclismo olímpico. “Sin duda alguna me gustaría representar a mi país ahí. Es algo que me gustaría hacer, pero si estoy ahí me gustaría hacerlo de la mejor manera. Lo puedo hacer muy bien si llego en condición”, afirmó.