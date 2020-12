Irina Baeva pide respeto para Gabriel Soto

Redacción

Ciudad de México.- Durante la mañana de este lunes, comenzó a circular en redes sociales un video íntimo del actor Gabriel Soto.

Tras la polémica, su pareja Irina Baeva pidió al público que se respete la privacidad de la familia, especialmente por las dos hijas que tiene.

La actriz también aseguró que el video grabado por el propio Soto no era para ella, aunque aclaró que el video es de hace un año y por lo tanto no le da importancia.

“Lo único que tengo que decir al respecto yo, porque no fue en mi año, entonces no me compete a mí hablar del tema. Realmente ya le preguntarán a la parte correspondiente”, expresó a la prensa.

Por último, Irina Baeva dejó muy en claro que estará ahí para apoyar a su pareja, con quien ha logrado convertirse en una de las parejas de la farándula más queridas por el público.

#IrinaBaeva nos confirmó en EXCLUSIVA que el video intimo de #GabrielSoto no fue para ella. #SLSchitchat pic.twitter.com/zDWKr99bpW — Suelta La Sopa (@SueltaLaSopaTV) December 21, 2020

Con información de Telemundo