Irán celebra funerales de Estado para sus caídos en la guerra

Irán.-Irán celebra este sábado los funerales de Estado de cerca de sesenta altos mandos militares y científicos que murieron durante la guerra de 12 días con Israel.

Los iraníes dieron su sangre, no su tierra; dieron a sus seres queridos, no su honor; resistieron una lluvia de bombas de mil toneladas, pero no se rindieron”, escribió en Instagram el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi.