Irá Jesús María por expropiar predios para ampliar la avenida Zaragoza

Raúl Muñoz

Jesús María, Ags.- El Municipio prepara un expediente para solicitar la expropiación de predios y concretar la ampliación de la avenida Ignacio Zaragoza, una obra considerada clave para aliviar el tráfico en la zona norte del municipio.

“Tuvimos varias reuniones con los propietarios para ver la manera de llegar a alguna negociación, no llegar al grado de una expropiación, con la finalidad de ver si se le pudiera permutar algunos terrenos municipales por esa franja que todavía hace falta y que es muy necesaria y que tarde o temprano la van a tener que dejar. Sin embargo, no tuvimos buenos resultados”, reconoció José Refugio Muñoz López, secretario de Desarrollo Urbano municipal.

“Estamos ahorita integrando un expediente para, en un momento dado, si no hay otra opción, promover ante la Secretaría General de Gobierno la expropiación de esto”.

Muñoz López precisó que los predios corresponden a un mismo propietario y se ubican en el tramo comprendido entre la clínica del IMSS y la calle López Mateos, donde la vialidad permanece truncada.

“Ya se tenía incluso una negociación y una proyección de la vialidad de Zaragoza, que se iba a realizar con el fondo de conurbación que tuvo el Gobierno del Estado durante muchos años y que desapareció hace 4 o 5 años. De hecho, yo creo que si hubiera el recurso no tendríamos problemas en la liberación”, comentó.

Aunque no precisó el monto actual, recordó que en su momento el costo estimado del proyecto rondaba los 80 o 90 millones de pesos.

Muñoz López agregó que los propietarios se mantienen en buena disposición, pero el avance dependerá de la disponibilidad de recursos o del desarrollo urbano gradual de la zona.