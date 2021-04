IP defiende médicos que no han sido aún vacunados y reprocha discriminación de la federación

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tras calificar como un fracaso la estrategia de vacunación contra el covid por parte del gobierno federal, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Humberto Martínez Guerra, salió en defensa de la comunidad médica que aún no ha sido inoculada.

“Es una lástima que seamos un mal ejemplo a nivel mundial, porque la pandemia a diferencia de otros países en donde había más movilidad se protegió primeramente a sus médicos, pero en México se hizo lo contrario y se les excluyó”, recriminó.

Más adelante Martínez Guerra subrayó que aún y con que México tiene la más alta mortalidad de médicos, al gobierno federal poco le ha importado y encima los discrimina al hacer distingos entre aquellos que están en el sector público y privado, cuando todos debieran ser primera línea.

“Esto de los médicos es de pena, es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer en materia de vacunación, no se puede hacer distingos o decir que tú no porque eres privado y tú sí porque eres público, todos están arriesgándose, todos están expuestos, no se les debiera de hacer menos, ellos son los héroes de esta pandemia y no merecen el trato que se les está dando”, concluyó.