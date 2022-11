IP de Aguascalientes se suma a las voces en defensa del INE

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La iniciativa privada local se suma a las manifestaciones en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Raúl González Alonso, mencionó que no se debe permitir por ningún motivo que se atente contra la democracia del país.

Consideró necesaria la defensa del INE hasta donde tope y no permitir que se cambie la naturaleza del instituto.

“Para nosotros el INE debe seguir siendo un organismo independiente, autónomo y reprobamos que el gobierno pretenda siquiera hacerse del control de las elecciones como ocurría en el pasado.

Enfatizó que en democracia no debe haber retrocesos, ni vueltas atrás, remarcando que el INE por ningún motivo debe regresar al control del gobierno federal, concluyó.