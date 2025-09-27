16 C
Aguascalientes
27 septiembre, 2025
Tendencias

Invitan en Calvillo a celebrar el Día Mundial del Turismo

Detienen en Campeche al padre de Julión Álvarez

Zacatecas gana a Panteras de Aguascalientes y depende de un…

Muere motociclista al estrellarse frente al Parque Rodolfo Landeros Gallegos

Alertan por fraudes con permisos de circulación vehicular en Aguascalientes

TEEA confirma nombramiento de la magistrada presidenta del STJ de…

En Calvillo la militancia habló: Luévano

Jesús María fortalece su seguridad con la entrega de nuevas…

Considera Arámbula “buena” la seguridad en Jesús María 

(Video)Marchan normalistas en Aguascalientes para exigir justicia tras 11 años…

Invitan en Calvillo a celebrar el Día Mundial del Turismo

Celebremos juntos el Día Mundial del Turismo en Calvillo, Pueblo Mágico 

✨
🌍

Este sábado 27 de septiembre vive una experiencia única llena de cultura, tradición y sorpresas:

🏛️

 Museo Nacional de Pueblos Mágicos

👉

 ¡Entrada gratuita para todos los visitantes!

✨

 Conoce también la Sala Inmersiva, una experiencia que te envolverá en la magia de Calvillo.

⛪

 Complejo Santa Cruz

ℹ️

 Solicita tu recorrido en la Oficina de Información Turística.

🎁

 Los tres primeros recorridos recibirán un pequeño detalle y 

🎫

 boleto para la rifa al final de la visita.

🕚

 Horario: 11:00 am a 5:00 pm

🌳

 Tranvía Turístico

🚋

 ¡Súbete al Guayequito y disfruta de un descuento especial!

⚠️

 Aplican restricciones

💚

 Ven a celebrar, descubre nuestra identidad cultural y llévate recuerdos inolvidables de Calvillo, corazón mágico de Aguascalientes.

#CalvilloPuebloMágico
#LegadoParaMiGente