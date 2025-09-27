Invitan en Calvillo a celebrar el Día Mundial del Turismo

Celebremos juntos el Día Mundial del Turismo en Calvillo, Pueblo Mágico

Este sábado 27 de septiembre vive una experiencia única llena de cultura, tradición y sorpresas:

Museo Nacional de Pueblos Mágicos

¡Entrada gratuita para todos los visitantes!

Conoce también la Sala Inmersiva, una experiencia que te envolverá en la magia de Calvillo.

Complejo Santa Cruz

Solicita tu recorrido en la Oficina de Información Turística.

Los tres primeros recorridos recibirán un pequeño detalle y

boleto para la rifa al final de la visita.

Horario: 11:00 am a 5:00 pm

Tranvía Turístico

¡Súbete al Guayequito y disfruta de un descuento especial!

Aplican restricciones

Ven a celebrar, descubre nuestra identidad cultural y llévate recuerdos inolvidables de Calvillo, corazón mágico de Aguascalientes.

#CalvilloPuebloMágico

#LegadoParaMiGente