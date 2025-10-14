Invitan al concurso familiar de elaboración de pan de muerto del Festival Cultural de Calaveras 2025

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Participa en el tercer concurso familiar de elaboración de pan de muerto dentro del Festival Cultural de Calaveras 2025 y vive una experiencia única de tradición, sabor y unión familiar.

👨‍👩‍👧‍👦 Crea tu receta en familia, demuestra tu talento y disfruta de una de las festividades más bonitas de Aguascalientes.

📅 Domingo 26 de octubre

📍 Stand del GIPAN, megavelaria de Expoplaza

📝 Inscríbete antes del 22 de octubre en las oficinas de la Secretaría de la Familia o al WhatsApp 📲 449 195 10 25

💜 Porque cuando horneamos juntos, ¡creamos recuerdos gigantes!