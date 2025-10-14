15 C
Aguascalientes
14 octubre, 2025
Tendencias

Despojan de sus vehículos a 3 familias en Aguascalientes cerca…

Panteras de Aguascalientes derrota a Soles de Mexicali y se…

Aguascalientes se prepara para el Festival Cultural de Calaveras 2025

Descubre pescador en Suecia uno de los mayores tesoros medievales…

¡Vive la magia de Calvillo, Pueblo Mágico, en el Festival…

Dirigente de Morena en Aguascalientes deja abajo a su diputade

Ayuntamiento Aguascalientes brinda asesoría a estudiantes de prepa y secundaria

Irá Jesús María por expropiar predios para ampliar la avenida…

“Gran reto”, la educación inclusiva en planteles: IEA

Busca Alex de Alba su pase a la final de…

Invitan al concurso familiar de elaboración de pan de muerto del Festival Cultural de Calaveras 2025

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Participa en el tercer concurso familiar de elaboración de pan de muerto dentro del Festival Cultural de Calaveras 2025 y vive una experiencia única de tradición, sabor y unión familiar.

👨‍👩‍👧‍👦 Crea tu receta en familia, demuestra tu talento y disfruta de una de las festividades más bonitas de Aguascalientes.

📅 Domingo 26 de octubre
📍 Stand del GIPAN, megavelaria de Expoplaza
📝 Inscríbete antes del 22 de octubre en las oficinas de la Secretaría de la Familia o al WhatsApp 📲 449 195 10 25

💜 Porque cuando horneamos juntos, ¡creamos recuerdos gigantes!