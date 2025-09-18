Invitan al concierto de este viernes de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- ¡Vive una noche mágica! Asiste al primer concierto de la tercera temporada 2025 de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes (OSA), este viernes 19 de septiembre a las 20:30 horas en el Teatro Aguascalientes, bajo la dirección musical de Román Revueltas Retes.

Como parte de la celebración del 200 aniversario de Johann Strauss II, la OSA presentará un programa especial en homenaje a su legado musical, con una selección de sus obras más emblemáticas que el público podrá disfrutar.

La entrada general es de 100 pesos y los boletos están disponibles en la taquilla del Teatro Aguascalientes y a través de www.showticket.com.mx.

Cabe destacar que el acceso es gratuito para personas con discapacidad, adultos mayores con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y estudiantes con credencial vigente.

Te esperamos en esta nueva temporada llena de emoción, talento y grandes momentos.